Lega: Fedriga, ‘prevalga spirito di unità’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Lo spirito di unità è fondamentale. È giusto fare tutte le riflessioni del caso, ma poi bisogna andare avanti con compattezza. È chiaro” che la Lega “non è più il partito che prendeva il 34 per cento. Ma dobbiamo continuare a costruire con lo spirito che dicevo prima”. Matteo Salvini “si è preso la responsabilità di guidare il partito in momenti buoni e in momenti difficili. Credo che lo spirito di squadra e di unità debba prevalere”. Lo dice in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il presidente della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga, che su una sua eventuale candidatura a segretario della Lega afferma: “Leggo i retroscena, ma assicuro che sono interessato solo a continuare a fare il presidente della mia Regione”.

