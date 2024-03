MeteoWeb

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il Presidente della Consulta Barbera oggi sferza per l?ennesima volta il Parlamento per una legge sul fine vita e una che tuteli i figli della famiglie arcobaleno. Dimostra che i diritti non sono di parte, ma insiti nella Costituzione. La politica ha il dovere di riconoscerli”. Lo scrive su twitter il deputato Pd Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.

