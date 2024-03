Meteo Bari, le previsioni per domani venerdì 22 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bari per Venerdì 22 Marzo indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino e nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 32% al 71%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +13,1°C e i +16,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +12,1°C e i +15,6°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord – Nord Ovest con intensità fino a 25,4km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25,4km/h.

Nel corso della giornata, la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con valori che si attestano intorno al 6-13%. L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante intorno al 70-86%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017-1020hPa.

In serata, il cielo si schiarirà e si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa, con solo il 11% di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +13,1°C e i +13,8°C, con una sensazione termica leggermente più bassa. Il vento sarà meno intenso rispetto alle ore centrali della giornata, con velocità che si aggireranno intorno ai 10-16,1km/h.

Considerazioni finali: Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una leggera brezza che renderà piacevole la permanenza all’aperto. Si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Marzo a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.9° perc. +12° Assenti 11.6 ONO max 16.1 Maestrale 70 % 1019 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 13.6 NO max 23.6 Maestrale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 14.1 NO max 20.4 Maestrale 75 % 1019 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 10 % 18.8 NNO max 25.4 Maestrale 69 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 13 % 21.5 N max 24.4 Tramontana 71 % 1018 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 7 % 16.6 N max 19.7 Tramontana 78 % 1017 hPa 19 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° Assenti 10.2 NNO max 15.7 Maestrale 86 % 1017 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 11.4 ONO max 16.1 Maestrale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 18:09

