Meteo Bari, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari indicano una settimana con variazioni significative. Si partirà con piogge leggere lunedì, seguite da cieli coperti e temperature in aumento. Martedì le piogge continueranno, ma mercoledì il cielo si schiarirà. Le temperature si manterranno confortevoli, con venti che potranno essere moderati o vivaci. L’umidità varierà, con valori che raggiungeranno picchi fino all’87%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 18 Marzo

Nel corso della notte a Bari, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +12,8°C e una percezione di freddo di +12,1°C. Il vento soffierà a 11,5km/h provenendo da Ovest con raffiche fino a 13,8km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

La mattina proseguirà con cielo coperto al 98-99%, temperature in aumento fino a +16,6°C, e venti leggeri provenienti da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 56-60% con pressione atmosferica stabile.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100% con temperature che si assesteranno intorno ai +18°C. I venti aumenteranno leggermente, raggiungendo i 16-19km/h provenienti da Est. L’umidità si attesterà intorno al 50-57%.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere con temperature intorno ai +14,8°C. I venti soffieranno da Ovest con intensità di 6-24,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 83% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Martedì 19 Marzo

Durante la notte, le piogge leggere persistono con temperature intorno ai +13,6°C e venti tesi provenienti da Nord Ovest. L’umidità raggiungerà l’87% con una pressione di 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con temperature stabili intorno ai +12,7°C e venti tesi da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 91% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno con temperature che saliranno fino a +14,4°C. I venti saranno tesi da Nord Ovest con raffiche fino a 30,1km/h. L’umidità si manterrà alta intorno al 76-77%.

La sera vedrà il cielo schiarirsi con una copertura nuvolosa intorno al 3% e temperature intorno ai +13,5°C. I venti soffieranno da Nord Ovest con intensità di 38,8km/h. L’umidità si attesterà al 76% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 20 Marzo

Nella notte, il cielo sarà sereno al 2% con temperature intorno ai +12,7°C e venti tesi da Nord. L’umidità si manterrà al 68% con una pressione di 1018hPa.

La mattina proseguirà con poche nuvole e temperature in aumento fino a +13,5°C. I venti saranno vivaci da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 31,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59-61%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +14,6°C. I venti saranno vivaci da Nord con intensità di 19,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

La sera proseguirà con cielo sereno e temperature intorno ai +12,3°C. I venti saranno leggeri da Nord – Nord Ovest con una velocità di 10,1km/h. L’umidità si attesterà al 60% con una pressione di 1023hPa.

Giovedì 21 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 3% con temperature intorno ai +11°C e venti leggeri da Ovest. L’umidità si attesterà al 67% con una pressione di 1023hPa.

La mattina proseguirà con poche nuvole e temperature intorno ai +12°C. I venti saranno leggeri provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 86-93% con temperature in aumento fino a +13,2°C. I venti saranno leggeri da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 8-10,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 53-58%.

La sera vedrà il cielo coperto con temperature intorno ai +11,9°C. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest con intensità di 8,7-10,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-62% con una pressione di 1023-1024hPa.

In conclusione, la settimana a Bari sarà caratterizzata da una variazione delle condizioni meteorologiche, con piogge leggere all’inizio della settimana che lasceranno spazio a cieli sereni verso la fine. Le temperature si manterranno in un range confortevole, con venti che potranno variare in intensità. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.