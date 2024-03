Meteo Bergamo, le previsioni per domani lunedì 25 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bergamo per Lunedì 25 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La mattina inizierà con poche nuvole, ma nel corso della giornata il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto dal pomeriggio fino alla sera. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori che si attesteranno intorno ai +9°C durante il giorno.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 6-9%, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i +10,6°C intorno alle ore 11:00. Il vento soffierà da direzione Sud – Sud Est con una velocità di 6,3-7,5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un aumento della copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12-13°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita rispetto alla temperatura effettiva. Il vento continuerà a provenire da direzione Sud – Sud Est, con una velocità che si attesterà intorno ai 5,6-8,1km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +9°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord Est con una velocità compresa tra i 3,6-11,2km/h.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Bergamo si prevede un’alternanza di giornate con cielo coperto e poche nuvole, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì 25 Marzo. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Marzo a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.9° perc. +3° Assenti 8 NNE max 7.2 Grecale 69 % 1009 hPa 4 cielo sereno +4.3° perc. +2.2° Assenti 8.4 NNE max 7 Grecale 64 % 1009 hPa 7 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.7 NE max 3.5 Grecale 55 % 1010 hPa 10 cielo sereno +11.8° perc. +10.3° Assenti 6.3 SSE max 6.8 Scirocco 50 % 1009 hPa 13 cielo coperto +13° perc. +11.6° Assenti 7.2 SSE max 6.1 Scirocco 51 % 1008 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 5.5 SSE max 7.7 Scirocco 56 % 1006 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NE max 6.7 Grecale 73 % 1007 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.6 NNE max 10.1 Grecale 74 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 18:43

