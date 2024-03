Meteo Bologna, le previsioni per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Bologna mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra l’88% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 7,3km/h e i 10,3km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti, con cielo coperto al 100% e temperature che raggiungeranno i +18°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 22,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 67%, ma con intensità pioggia assente.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità tra i 10,9km/h e i 13,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà più bassa, intorno all’8%.

In generale, Domenica 31 Marzo a Bologna sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno nella media stagionale. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci in alcune ore. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto al mattino, con piogge leggere che non dovrebbero però compromettere le attività all’aperto.

Guardando avanti, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° prob. 11 % 4.3 SO max 4.8 Libeccio 90 % 1006 hPa 4 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° prob. 11 % 5.4 ESE max 5.5 Scirocco 89 % 1006 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 62 % 8.6 SSE max 23 Scirocco 81 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.98 mm 20 S max 42.9 Ostro 68 % 1006 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° prob. 67 % 10.9 SSO max 22.4 Libeccio 66 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.18 mm 3 S max 12.3 Ostro 69 % 1006 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 8 % 10.6 SSE max 13.6 Scirocco 84 % 1006 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 36 % 10.9 SE max 16.1 Scirocco 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:43

