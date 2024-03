Meteo Bologna, le previsioni per domani sabato 16 marzo

MeteoWeb

Sabato 16 Marzo a Bologna si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà a velocità moderata dai quadranti Sud e Sud Ovest, con raffiche leggere che non supereranno i 10,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1018hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si alzeranno leggermente, arrivando a toccare i +13°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione che varierà da Sud a Nord Est. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 75-80%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, scendendo intorno al 90%. Le temperature massime saranno di circa +15°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con raffiche leggere e una direzione prevalente da Est a Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In serata, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +11°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle ore centrali della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 16 Marzo a Bologna indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature miti. Il vento sarà presente ma non eccessivamente forte, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con leggere variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Marzo a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° Assenti 7.5 SO max 9.4 Libeccio 80 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 7 SO max 8.5 Libeccio 82 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 5.5 SSO max 7 Libeccio 82 % 1018 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.2 N max 2.8 Tramontana 74 % 1019 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° prob. 19 % 1.5 E max 2.1 Levante 70 % 1019 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° prob. 19 % 3.3 ENE max 3.8 Grecale 66 % 1019 hPa 19 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.2 ESE max 6 Scirocco 82 % 1021 hPa 22 cielo sereno +10.9° perc. +10.3° Assenti 4 SSO max 4.7 Libeccio 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 18:25

