Meteo Brescia, le previsioni per domani domenica 31 marzo

Le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Brescia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 98% e temperature che si aggirano intorno ai +10°C. Nel pomeriggio, la situazione migliorerà con nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia al 44%, mentre le temperature saliranno fino a +15°C. Durante la sera, è prevista una nuova fase di pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 91% e temperature che si attesteranno intorno ai +11°C.

Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà caratterizzata da piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +11°C. Il vento soffierà da Est con raffiche fino a 26,9 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 3.38mm con un’umidità al 95% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Durante la mattina, la pioggia diventerà più intensa, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta intorno al 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +11°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 24 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con un picco di 4.28mm intorno alle 9:00, e un’umidità che si attesterà intorno al 94%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia al 44%. Le temperature saliranno fino a +15°C, mentre il vento soffierà da Nord Est con una velocità intorno ai 11 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.26mm con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

In serata, la pioggia farà nuovamente la sua comparsa con una copertura nuvolosa intorno al 91% e temperature che si manterranno intorno ai +11°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 42,6 km/h provenienti da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno di circa 1.42mm con un’umidità all’88% e una pressione atmosferica di 1003hPa.

In conclusione, Domenica 31 Marzo a Brescia sarà caratterizzata da un’instabilità atmosferica che porterà piogge moderate e intense durante la mattina, seguite da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio con nubi sparse. Tuttavia, in serata è previsto un nuovo peggioramento con piogge moderate e venti intensi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 31 Marzo a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 1.19 mm 9.5 ENE max 20.1 Grecale 96 % 1006 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 79 % 6.9 NE max 6.9 Grecale 87 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.64 mm 5.4 ENE max 15 Grecale 90 % 1006 hPa 10 pioggia moderata +10.7° perc. +10.2° 2.2 mm 11.3 ENE max 24 Grecale 93 % 1006 hPa 13 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 39 % 11 NE max 9.5 Grecale 80 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.26 mm 4.2 ENE max 8.1 Grecale 81 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +11.8° perc. +11.3° 0.15 mm 8.1 NNE max 10.7 Grecale 85 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +11.2° perc. +10.7° 1.38 mm 13.9 ENE max 32.8 Grecale 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:49

