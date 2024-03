Meteo Cagliari, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cagliari per Giovedì 28 Marzo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino e nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con una probabilità di piogge deboli nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà con intensità fino a 35-40 km/h da Ovest – Sud Ovest.

Durante la sera e la notte, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +13°C. Il vento sarà più debole, con una direzione variabile tra Nord e Sud Est.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. L’umidità sarà abbastanza elevata, intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1015hPa.

Guardando alle previsioni dei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a Cagliari, con un cielo più sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero rendere le temperature percepite più fresche del previsto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.1° perc. +11.6° prob. 5 % 11.9 OSO max 29.8 Libeccio 86 % 1007 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 2 % 29.1 OSO max 50.9 Libeccio 77 % 1008 hPa 7 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 27.1 OSO max 51.7 Libeccio 71 % 1010 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° prob. 3 % 35.7 OSO max 54.4 Libeccio 61 % 1012 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 7 % 33.9 OSO max 48 Libeccio 60 % 1012 hPa 16 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 7 % 19.9 O max 36.1 Ponente 70 % 1013 hPa 19 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° Assenti 2.7 N max 5.2 Tramontana 89 % 1015 hPa 22 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 1.7 SE max 3.7 Scirocco 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:45

