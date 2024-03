Meteo Ferrara, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara indicano una settimana variegata. Dopo un inizio con cielo sereno e lieve aumento delle temperature, seguiranno due giornate di pioggia e copertura nuvolosa. Giovedì, il tempo migliorerà con cielo sereno e temperature fresche. Le condizioni meteorologiche varieranno notevolmente, con venti provenienti da diverse direzioni e raffiche significative. L’umidità sarà spesso elevata, con picchi fino al 98%. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte a Ferrara, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,6°C, con una percezione termica identica. Il vento soffierà a 4km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche di 4,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 87% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Al mattino, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +10,6°C, con una percezione termica di +9,6°C. Il vento sarà a 6,2km/h proveniente dall’Est – Sud Est, con raffiche di 7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con nubi sparse al 74%. Le temperature massime raggiungeranno i +15,8°C, con una percezione termica di +14,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,9km/h provenendo dall’Est – Sud Est, con raffiche di 10,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 44% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +9,6°C, percepiti come +7,9°C. Il vento soffierà a 11,7km/h provenendo dall’Est, con raffiche di 26,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +9,1°C, percepiti come +7,1°C. Il vento soffierà a 13,3km/h provenendo dall’Est – Nord Est, con raffiche di 27,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’84% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Al mattino, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +10,3°C, con una percezione termica di +9,7°C. Il vento sarà a 17,9km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche di 32,4km/h. Si prevede una precipitazione di 0.14mm, e l’umidità sarà all’88% con una pressione atmosferica di 1003hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia aumenterà di intensità diventando moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +11,1°C, con una percezione termica di +10,6°C. Il vento soffierà a 23,8km/h provenendo dall’Est – Nord Est, con raffiche di 39,3km/h. Si prevede una precipitazione di 1.21mm, e l’umidità sarà al 97% con una pressione atmosferica di 996hPa.

In serata, la pioggia si attenuerà diventando leggera, con il cielo coperto al 100%. Le temperature saranno intorno ai +10,8°C, percepiti come +10,5°C. Il vento soffierà a 16,9km/h provenendo dall’Est – Sud Est, con raffiche di 17,8km/h. Si prevede una precipitazione di 0.66mm, e l’umidità sarà al 98% con una pressione atmosferica di 996hPa.

Mercoledì 27 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +9,9°C, percepiti come +9,9°C. Il vento soffierà leggero a 0,3km/h provenendo dal Nord – Nord Ovest, con raffiche di 8,1km/h. Si prevede una probabilità del 71% di precipitazioni, e l’umidità sarà al 96% con una pressione atmosferica di 996hPa.

Al mattino, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +13,4°C, con una percezione termica di +13,1°C. Il vento sarà a 11,1km/h proveniente dall’Est – Sud Est, con raffiche di 22,7km/h. Si prevede una probabilità del 17% di precipitazioni, e l’umidità sarà all’86% con una pressione atmosferica di 994hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia diventerà moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +12,9°C, con una percezione termica di +12,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 12,1km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche di 24,8km/h. Si prevede una precipitazione di 1.62mm, e l’umidità sarà al 91% con una pressione atmosferica di 993hPa.

In serata, la pioggia si attenuerà diventando leggera, con il cielo coperto al 100%. Le temperature saranno intorno ai +10,4°C, percepiti come +9,9°C. Il vento soffierà a 17,3km/h provenendo dall’Ovest, con raffiche di 39,2km/h. Si prevede una probabilità dell’80% di precipitazioni, e l’umidità sarà al 92% con una pressione atmosferica di 994hPa.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,2°C, con una percezione termica di +5,2°C. Il vento soffierà a 10,5km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 17,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 90% con una pressione atmosferica di 997hPa.

Al mattino, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +7,2°C, con una percezione termica di +5,1°C. Il vento sarà a 10,9km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche di 16,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’87% con una pressione atmosferica di 997hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +7,2°C, con una percezione termica di +5°C. Il vento sarà a 11,8km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 17,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 83% con una pressione atmosferica di 997hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saranno intorno ai +7,2°C, percepiti come +5,3°C. Il vento soffierà a 10km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 13,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà all’80% con una pressione atmosferica di 998hPa.

In conclusione, la settimana a Ferrara sarà caratterizzata da un inizio con cielo sereno e temperature in aumento, seguito da due giorni di pioggia e copertura nuvolosa. Giovedì, il tempo migliorerà con cielo sereno e temperature fresche. Siate preparati per le variazioni meteorologiche e godetevi la settimana!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.