Meteo Firenze, le previsioni per domani giovedì 21 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Marzo a Firenze prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 49% e il 80%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +11,6°C e i +19,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +10,9°C e i +19,1°C. Il vento soffierà a intensità variabile, con velocità comprese tra i 2,8km/h e i 17,1km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali e occidentali. Le raffiche di vento saranno assenti, e non sono previste precipitazioni significative.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con valori che si attesteranno intorno al 20-84%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che varieranno tra i +13,2°C e i +15,4°C. Anche in questo caso, la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori compresi tra i +12,7°C e i +14,9°C. Il vento sarà ancora presente, seppur con minore intensità, con velocità comprese tra i 2,4km/h e i 13,8km/h, provenendo sempre da direzioni meridionali e occidentali.

In generale, la giornata si presenterà con condizioni meteo abbastanza stabili, senza fenomeni atmosferici rilevanti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e alla direzione del vento, che potrebbero influenzare la percezione della temperatura. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e venti di moderata intensità. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo a Firenze.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° Assenti 3.1 SSE max 2.8 Scirocco 79 % 1024 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° Assenti 3.1 SE max 2.8 Scirocco 82 % 1023 hPa 7 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 2.5 S max 3.8 Ostro 76 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +16.7° Assenti 7.1 OSO max 11.4 Libeccio 54 % 1024 hPa 13 nubi sparse +19.6° perc. +18.9° Assenti 11.5 OSO max 16.2 Libeccio 50 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 13.8 OSO max 16.2 Libeccio 59 % 1021 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° Assenti 5 SO max 12.4 Libeccio 77 % 1021 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 4 SSO max 5.9 Libeccio 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 18:31

