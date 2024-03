Meteo Firenze, le previsioni per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Firenze si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di piogge leggere e moderate, con cielo coperto e nubi sparse durante la giornata.

Durante la notte, a partire dalle prime ore del mattino, sono attese piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare piogge moderate nelle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà intorno ai +11°C, con un lieve aumento nel corso delle prime ore del giorno. L’umidità sarà elevata, intorno al 93%, e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 996hPa.

La mattina sarà caratterizzata da piogge intense, con precipitazioni che potranno raggiungere anche i 5.3mm. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con una leggera diminuzione nel corso delle prime ore. Il vento soffierà principalmente da Est e Sud, con raffiche che potranno raggiungere i 25km/h. L’umidità sarà molto elevata, intorno al 94%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 994hPa.

Nel pomeriggio le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +9.5°C. Il vento sarà ancora piuttosto sostenuto, con raffiche che potranno superare i 30km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve variazione, stabilizzandosi intorno ai 996hPa.

In serata le piogge diminuiranno ulteriormente, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con un calo graduale nel corso delle ore. Il vento sarà ancora piuttosto forte, con raffiche che potranno superare i 40km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve variazione, raggiungendo i 998hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 27 Marzo a Firenze indicano una giornata instabile, con piogge intermittenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 12 % 4.6 E max 6 Levante 93 % 996 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.2 mm 4.7 E max 7.5 Levante 94 % 995 hPa 7 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.66 mm 6.3 ESE max 25 Scirocco 92 % 994 hPa 10 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 3.29 mm 16.3 OSO max 29.9 Libeccio 96 % 994 hPa 13 pioggia moderata +8.6° perc. +6.1° 1.9 mm 15.7 OSO max 32.9 Libeccio 91 % 995 hPa 16 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° prob. 80 % 14.2 SO max 36.4 Libeccio 81 % 996 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +6.5° prob. 4 % 15.4 SO max 40.6 Libeccio 83 % 998 hPa 22 cielo coperto +9.4° perc. +6.3° prob. 7 % 23.2 OSO max 48.6 Libeccio 77 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:38

