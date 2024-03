Meteo Firenze, le previsioni per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze indicano un fine settimana variabile. Sabato si prevedono cieli coperti con temperature in aumento, mentre domenica le temperature diminuiranno con possibili precipitazioni. Il vento sarà moderato con raffiche vivaci in alcune ore. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche del weekend.

Venerdì 29 Marzo

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 a Firenze si prevedono poche nuvole con una copertura del cielo del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 15km/h. L’umidità sarà al 96% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento fino a +17,7°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità tra i 15 e i 33,4km/h. L’umidità diminuirà gradualmente fino al 64% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 36 e i 44,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature in diminuzione fino a +13,6°C. Il vento sarà più debole, proveniente da diverse direzioni, con velocità tra i 1,5 e i 7,1km/h. L’umidità aumenterà fino al 65% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1012hPa.

Sabato 30 Marzo

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 a Firenze si prevedono nubi sparse con una copertura del cielo del 67%. Le temperature saranno intorno ai +13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità intorno ai 5km/h. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà sereno al 6% con temperature in aumento fino a +14,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est con velocità intorno ai 6,9km/h. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +22,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità tra i 21,3 e i 26,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 32% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in diminuzione fino a +10,7°C. Il vento sarà più intenso, proveniente da diverse direzioni, con velocità tra i 2,1 e i 43,2km/h. L’umidità aumenterà fino all’86% e la pressione atmosferica si alzerà a 1007hPa.

Domenica 31 Marzo

Nella notte tra l’01:00 e le 03:00 a Firenze si prevedono cielo coperto con una copertura del cielo tra il 95% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,7°C, con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile e l’umidità si manterrà alta intorno all’88%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1008hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento fino a +15,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità tra i 24,3 e i 23,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +23,4°C. Il vento sarà teso proveniente da Sud con intensità tra i 30,3 e i 31,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature in diminuzione fino a +15°C. Il vento sarà vivace proveniente da diverse direzioni, con velocità tra i 26km/h e i 43,2km/h. L’umidità aumenterà fino al 78% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Firenze si prospetta variabile con cieli coperti e possibili precipitazioni, temperature in aumento durante il sabato e in diminuzione nella giornata di domenica. Il vento sarà moderato con raffiche vivaci in alcune ore. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche del weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.