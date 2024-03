Meteo Genova, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le prossime giornate a Genova vedranno cieli variabili con temperature in lieve aumento. Partendo da una notte coperta con temperature attorno ai +11,6°C, si passerà a una mattina nuvolosa con valori intorno ai +13,4°C. Nel pomeriggio le nuvole resteranno fitte con temperature massime di circa +14,6°C, mentre la sera vedrà una parziale schiarita. Martedì il cielo si libererà ulteriormente, con temperature che oscilleranno tra i +11,9°C e i +16,5°C. Mercoledì e giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +12-17°C. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 18 Marzo

Notte: Durante la notte a Genova il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,6°C, con una percezione di +11,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 3,2km/h, con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità sarà del 90% e la pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

Mattina: La mattina continuerà con cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +13,4°C, percepiti come +13°C. Il vento sarà sempre da Est – Sud Est, con una velocità di 15,5km/h e raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità si attesterà all’86% e la pressione rimarrà stabile a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100%. Le temperature massime saranno di circa +14,6°C, con una percezione di +14,3°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 12,8km/h, con raffiche fino a 12,6km/h. L’umidità diminuirà al 84% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sera: In serata le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si attesteranno sui +12,6°C, percepite come +12,3°C. Il vento sarà sempre presente da Est – Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità rimarrà alta al 92% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015hPa.

Martedì 19 Marzo

Notte: Durante la notte a Genova il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature saranno intorno ai +11,9°C, con una percezione di +11,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5km/h, con raffiche fino a 5,4km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina: La mattina avrà un cielo con poche nuvole e una copertura del 19%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +11,8°C, percepiti come +11,4°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 6km/h, con raffiche fino a 5,8km/h. L’umidità si attesterà all’87% e la pressione rimarrà stabile a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature massime saranno di circa +16,5°C, con una percezione di +16°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 6,6km/h, con raffiche fino a 6,6km/h. L’umidità diminuirà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sera: In serata il cielo avrà poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno sui +16,5°C, percepite come +16°C. Il vento sarà sempre presente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,6km/h. L’umidità rimarrà bassa al 67% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1016hPa.

Mercoledì 20 Marzo

Notte: Durante la notte a Genova il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C, con una percezione di +12,2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 10,7km/h, con raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica si manterrà a 1019hPa.

Mattina: La mattina avrà un cielo con sereno e una copertura del 1%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +12,4°C, percepiti come +12°C. Il vento sarà da Nord a una velocità di 10,8km/h, con raffiche fino a 13,2km/h. L’umidità si attesterà all’86% e la pressione rimarrà stabile a 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura del 1%. Le temperature massime saranno di circa +12,2°C, con una percezione di +11,7°C. Il vento proveniente da Nord soffierà a 10,7km/h, con raffiche fino a 13km/h. L’umidità diminuirà al 87% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

Sera: In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature si attesteranno sui +11,6°C, percepite come +11°C. Il vento sarà sempre presente da Nord a una velocità di 12,3km/h. L’umidità rimarrà bassa all’85% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1020hPa.

Giovedì 21 Marzo

Notte: Durante la notte a Genova il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,8°C, con una percezione di +12,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,3km/h, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica si manterrà a 1023hPa.

Mattina: La mattina avrà un cielo con nubi sparse e una copertura del 81%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +12,7°C, percepiti come +12,2°C. Il vento sarà da Nord Est a una velocità di 5,4km/h, con raffiche fino a 5,8km/h. L’umidità si attesterà all’85% e la pressione rimarrà stabile a 1023hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 66%. Le temperature massime saranno di circa +17°C, con una percezione di +16,4°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 5,9km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità diminuirà al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1021hPa.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 72%. Le temperature si attesteranno sui +17,4°C, percepite come +16,8°C. Il vento sarà sempre presente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,6km/h. L’umidità rimarrà bassa al 60% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1020hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Genova saranno caratterizzati da cieli variabili con temperature in lieve aumento. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.