Meteo Lecce, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Lecce indicano condizioni stabili e piacevoli per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno su valori freschi ma non eccessivamente freddi.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, le temperature si manterranno intorno ai +13°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità che varierà tra i 14 e i 22 km/h.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità compresa tra i 25 e i 33 km/h.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, le temperature massime si attesteranno intorno ai +18°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, con una velocità che varierà tra i 20 e i 30 km/h.

In serata il cielo resterà sereno, le temperature caleranno leggermente fino a raggiungere i +13°C. Il vento sarà sempre da Sud, con una velocità compresa tra i 19 e i 22 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Lecce indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 19 OSO max 33.8 Libeccio 70 % 1007 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 15.8 OSO max 28.3 Libeccio 74 % 1009 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 20.8 SO max 24.7 Libeccio 61 % 1013 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 28.2 SSO max 31.1 Libeccio 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +17.5° Assenti 24.7 SO max 31.1 Libeccio 47 % 1014 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 16.9 SO max 25.5 Libeccio 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 13.9 S max 18.1 Ostro 72 % 1017 hPa 22 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 15.8 S max 22.4 Ostro 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:10

