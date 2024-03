Meteo Lecce, le previsioni per domani sabato 30 marzo

MeteoWeb

Sabato 30 Marzo a Lecce si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +13-14°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina fino a raggiungere i +20°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità crescente, passando da una brezza tesa a un vento forte nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al tardo pomeriggio, quando si prevede cielo coperto con una percentuale di nuvole intorno all’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità fino a diventare una burrasca moderata nel tardo pomeriggio.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, mentre il vento, seppur in diminuzione rispetto al pomeriggio, continuerà a soffiare con intensità di burrasca moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 30 Marzo a Lecce indicano una giornata con un’alternanza di nubi e schiarite, temperature in aumento durante la mattina e nel primo pomeriggio, vento in intensificazione fino a diventare una burrasca moderata nel tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteo previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 30 Marzo a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 18.9 SSE max 37.9 Scirocco 82 % 1016 hPa 4 poche nuvole +13.6° perc. +13.1° Assenti 22.4 SSE max 44.6 Scirocco 83 % 1015 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 30.9 SSE max 46.5 Scirocco 64 % 1016 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 37.7 SSE max 49.1 Scirocco 45 % 1016 hPa 13 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 40.9 SSE max 54.2 Scirocco 43 % 1014 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 38.4 SSE max 60.6 Scirocco 57 % 1013 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 37.7 SSE max 68.1 Scirocco 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 37 SSE max 68.1 Scirocco 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:12

