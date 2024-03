Meteo Matera, le previsioni per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Matera per Domenica 31 Marzo prevedono condizioni meteorologiche instabili e coperte per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una leggera sensazione termica inferiore. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di circa 23 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 43 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 93%.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +16°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Est, con una velocità che potrà raggiungere i 27 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative. Il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +17°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con una velocità di circa 26 km/h. L’umidità sarà ancora elevata, intorno al 71%.

In serata, il quadro meteorologico non cambierà: cielo coperto al 100%, temperature che si attesteranno intorno ai +12°C e vento proveniente da Sud Est con una velocità intorno ai 16 km/h. L’umidità sarà ancora molto elevata, intorno al 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature miti e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati per un’umidità costantemente elevata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Matera.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° Assenti 23.3 SE max 43.4 Scirocco 92 % 1012 hPa 4 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° Assenti 25 SE max 43.3 Scirocco 95 % 1011 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 24.3 SE max 34.5 Scirocco 80 % 1012 hPa 10 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 27 SE max 31.9 Scirocco 67 % 1012 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 26.2 SE max 31.2 Scirocco 68 % 1012 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 17.6 SE max 27.6 Scirocco 85 % 1012 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +12.1° Assenti 15.6 SE max 28.2 Scirocco 97 % 1014 hPa 22 cielo coperto +12.9° perc. +12.7° Assenti 14.4 SE max 24 Scirocco 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:19

