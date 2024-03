Meteo Matera, le previsioni per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Matera per Lunedì 1 Aprile

Le condizioni meteo a Matera per Lunedì 1 Aprile saranno caratterizzate da cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori compresi tra +12,2°C e +19,5°C. Il vento soffierà principalmente da Sud Est con intensità variabile, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 95%.

Nel dettaglio, la notte a Matera sarà caratterizzata da cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 32,8km/h.

Durante la mattina, il cielo resterà coperto e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +16,8°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Est con raffiche fino a 29,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto e le temperature massime si attesteranno intorno ai +19,5°C. Il vento sarà sempre da Sud Est con raffiche fino a 29,6km/h.

In sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con nubi sparse e temperature intorno ai +13,2°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest con raffiche fino a 51,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Matera per Lunedì 1 Aprile indicano una giornata con cielo coperto e temperature in lieve aumento nel corso della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e consultare aggiornamenti in tempo reale per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +12.2° Assenti 12.3 SE max 21.5 Scirocco 95 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.3° perc. +12° Assenti 18.8 SE max 30.9 Scirocco 94 % 1012 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.8° Assenti 19.7 SE max 30.8 Scirocco 93 % 1012 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 22.6 SE max 28.6 Scirocco 74 % 1012 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 22.2 SE max 27.9 Scirocco 64 % 1010 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 20.5 SE max 27 Scirocco 73 % 1008 hPa 18 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° Assenti 8.1 SSE max 18.4 Scirocco 94 % 1009 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° prob. 10 % 24.4 O max 51.3 Ponente 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.