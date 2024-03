Meteo Messina, le previsioni per domani venerdì 22 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Marzo a Messina indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una percentuale che varia tra il 64% e l’84%. La sera, invece, si avranno poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 16-17%.

Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +11,9°C e i +15°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, con valori che si attesteranno tra gli +11,1°C e i +14,1°C.

La velocità del vento sarà generalmente moderata, con punte massime che raggiungeranno i 14,8km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente settentrionale, variando da Nord a Nord-Est. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con intensità che non supererà i 14,8km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione di una leggera probabilità nel pomeriggio, intorno al 4-5%. L’umidità si manterrà costante intorno al 75-76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1018-1020hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Messina si prevedono condizioni meteorologiche simili, con cielo variabile e temperature che si manterranno nella stessa fascia. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 8.8 N max 13.7 Tramontana 75 % 1021 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 6.2 N max 9.9 Tramontana 76 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 8.6 N max 12.5 Tramontana 68 % 1019 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 9.5 NNO max 12.2 Maestrale 62 % 1019 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +14.1° prob. 4 % 9.6 NNO max 11.4 Maestrale 57 % 1018 hPa 16 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° prob. 5 % 9.4 NE max 10.7 Grecale 66 % 1017 hPa 19 poche nuvole +12.3° perc. +11.5° prob. 2 % 5.4 N max 8.5 Tramontana 75 % 1018 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° prob. 1 % 6.4 NNO max 8.9 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 18:14

