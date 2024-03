Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Modena per Venerdì 29 Marzo indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% di copertura dalle ore 07:00 fino alla sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +7,3°C e i +18,5°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato per tutta la giornata.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con punte massime che raggiungeranno i 16,3km/h durante la mattina. La direzione del vento varierà da Est a Nord Est, garantendo una certa costanza nella sua intensità.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno all’88%. La pressione atmosferica sarà stabile, con valori intorno ai 1013hPa.

In base alle previsioni attuali, si prevede che le condizioni meteo a Modena rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo coperto e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° prob. 2 % 1.9 ENE max 2.6 Grecale 88 % 1010 hPa 4 nubi sparse +8° perc. +8° prob. 2 % 4.1 ESE max 4.8 Scirocco 88 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10° perc. +9.4° prob. 11 % 7.7 E max 12 Levante 87 % 1013 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.1 ESE max 13.8 Scirocco 76 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 8.4 NE max 15.3 Grecale 65 % 1012 hPa 16 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 11.5 NNE max 14.4 Grecale 81 % 1012 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° Assenti 4.9 NNE max 6.4 Grecale 91 % 1012 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° Assenti 5.5 NNO max 6.6 Maestrale 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:43

