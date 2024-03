Meteo Padova, le previsioni per domani domenica 24 marzo

MeteoWeb

Domenica 24 Marzo a Padova si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +7°C con una leggera percezione di freddo che potrebbe farle scendere fino a +4,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 76%. Le temperature oscilleranno tra i +9°C e i +10°C, con una percezione di freddo che potrà farle scendere fino a +8°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da Est, con una velocità che si manterrà intorno ai 12 km/h.

Nel pomeriggio le nubi saranno ancora presenti, con una copertura che si attesterà intorno al 81%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12°C, ma la percezione di freddo potrà farle scendere fino a +10°C. Il vento sarà sempre orientato da Est – Sud Est, con una velocità che si attenuerà fino a 9 km/h.

In serata è prevista una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 69%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +8°C, con una percezione di freddo che potrà farle scendere fino a +7,7°C. Il vento sarà orientato da Sud, con una velocità che si attesterà intorno ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 24 Marzo a Padova indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, ma con una percezione di freddo che potrebbe rendere l’aria fresca. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli dei prossimi giorni a Padova.

Tutti i dati meteo di Domenica 24 Marzo a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.5° perc. +8.1° prob. 35 % 9.8 ENE max 24.3 Grecale 77 % 1008 hPa 4 nubi sparse +7.2° perc. +5.7° prob. 12 % 8.3 NE max 14 Grecale 80 % 1008 hPa 7 cielo sereno +9.1° perc. +6.5° prob. 4 % 17.9 ENE max 33.7 Grecale 82 % 1009 hPa 10 nubi sparse +9.9° perc. +8.1° prob. 2 % 12.5 E max 15.6 Levante 77 % 1009 hPa 13 nubi sparse +12° perc. +11° prob. 12 % 9.1 SE max 8.2 Scirocco 68 % 1007 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° prob. 20 % 5.8 SE max 5.3 Scirocco 65 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +8.9° perc. +8° 0.21 mm 6.7 SSE max 7.1 Scirocco 80 % 1008 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 43 % 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 18:33

