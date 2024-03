Meteo Padova, le previsioni per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Martedì 26 Marzo a Padova si prevedono condizioni meteorologiche instabili e piovose per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere, con temperature intorno ai +9°C e una percezione di freddo leggermente inferiore, intorno ai +6°C. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 12km/h e i 38km/h, con raffiche fino a 42,7km/h.

Durante la mattina, le precipitazioni si intensificheranno, passando da piogge leggere a piogge moderate. Le temperature si manterranno intorno agli +8°C, con una percezione di freddo che potrà scendere fino a +4,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo punte di 40km/h.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non daranno tregua, con piogge moderate e temperature che si manterranno stabili intorno agli +9°C. Il vento continuerà a soffiare con forza, con raffiche fino a 46,1km/h.

In serata le precipitazioni tenderanno a diminuire leggermente, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +9°C. Il vento, seppur leggermente meno intenso, soffierà ancora con una certa forza, con raffiche fino a 39,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 26 Marzo a Padova indicano una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e alla guida in generale, considerando la presenza di pioggia e vento. Per i prossimi giorni a Padova si prevedono condizioni meteorologiche simili, con possibili schiarite solo verso la fine della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.2° perc. +7.1° Assenti 13.7 NE max 27.5 Grecale 78 % 1006 hPa 4 cielo coperto +8.6° perc. +6.1° Assenti 15.8 NE max 33.2 Grecale 79 % 1005 hPa 7 cielo coperto +9° perc. +6.3° prob. 24 % 18.3 NE max 35.2 Grecale 77 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +8.2° perc. +4.8° 1.7 mm 22.8 NE max 40 Grecale 88 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +8.4° perc. +4.8° 0.17 mm 26 NE max 46.2 Grecale 91 % 1001 hPa 16 pioggia moderata +9.1° perc. +6.1° 1.53 mm 21.7 NNE max 41.3 Grecale 94 % 999 hPa 19 pioggia moderata +9.3° perc. +6.5° 1.19 mm 20.4 NE max 39 Grecale 95 % 998 hPa 22 cielo coperto +9.6° perc. +6.8° prob. 83 % 20.3 NE max 38.4 Grecale 94 % 997 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 18:36

