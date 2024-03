Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 15 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Padova per Venerdì 15 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 46% e il 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera sensazione termica di +9,2°C. Il vento soffierà a velocità molto contenute, non superando i 2km/h, provenendo prevalentemente da direzioni variabili tra Est e Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in lieve aumento, raggiungendo i +14°C intorno alle ore 11:00. La sensazione termica si manterrà costante intorno ai +13°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 2,9km/h con direzione Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +15°C. La sensazione termica sarà di circa +14,6°C. Il vento soffierà a una velocità di 6km/h provenendo da Ovest.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +12°C. La sensazione termica sarà di circa +11,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da Est – Nord Est, con una velocità di 4,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 15 Marzo a Padova indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature miti. Il vento sarà leggero e la probabilità di precipitazioni sarà assente. Per i prossimi giorni, si prevedono condizioni meteorologiche stabili con cielo nuvoloso e temperature in lieve aumento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 1.1 ESE max 2 Scirocco 80 % 1017 hPa 3 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 1.7 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 0.9 E max 1.9 Levante 85 % 1017 hPa 9 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 1.2 NNO max 2.8 Maestrale 75 % 1018 hPa 12 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 2.3 ONO max 4.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 15 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 2.6 O max 6 Ponente 67 % 1017 hPa 18 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 5.1 ESE max 7.7 Scirocco 78 % 1017 hPa 21 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.4 E max 5.8 Levante 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 18:21

