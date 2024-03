Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 22 marzo

MeteoWeb

Venerdì 22 Marzo a Padova si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a aumentare nel corso della giornata fino a coprire il cielo con un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 14% e il 95%, con un picco massimo di nuvole previsto per le ore pomeridiane. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +10,5°C e i +19,3°C. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo una sensazione di piacevole tepore durante la giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà a basse velocità, con raffiche leggere e prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali. Nel pomeriggio e nella sera, la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendo comunque una bava di vento che non inciderà significativamente sulle condizioni meteo. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, garantendo un cielo asciutto su Padova.

L’umidità si manterrà costante intorno all’87% durante le prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente fino al 54% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1021hPa nelle prime ore del giorno, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, attestandosi sui 1016hPa verso la mezzanotte.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Marzo a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.9° perc. +10.3° prob. 2 % 3 NNO max 4 Maestrale 87 % 1021 hPa 4 poche nuvole +10.6° perc. +10° Assenti 4.4 NO max 4.6 Maestrale 87 % 1021 hPa 7 poche nuvole +12.6° perc. +12° Assenti 2.7 NO max 3.6 Maestrale 80 % 1021 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 3.2 SO max 3.6 Libeccio 65 % 1021 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 6.6 SSO max 7.2 Libeccio 55 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 7.2 S max 10.7 Ostro 63 % 1017 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 7.9 S max 9.1 Ostro 75 % 1017 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 4.9 SSO max 5.2 Libeccio 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.