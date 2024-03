Meteo Palermo, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Palermo mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a una velocità di circa 16 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una variazione con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte del tempo. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 86%, con temperature che si manterranno intorno ai +19°C. Il vento proveniente dal Sud – Sud Ovest soffierà a una velocità di circa 31 km/h, con un’umidità che si attesterà intorno al 52% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C, con venti provenienti dal Sud che soffieranno a una velocità di circa 17 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica subirà un lieve aumento fino a 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Palermo indicano una giornata con cielo inizialmente sereno che si coprirà nel corso delle ore, portando a una situazione nuvolosa nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti di intensità moderata provenienti dal Sud Ovest. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo per i prossimi giorni a Palermo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° prob. 2 % 24 OSO max 41 Libeccio 84 % 1011 hPa 4 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° Assenti 15.3 SSO max 21.4 Libeccio 85 % 1013 hPa 7 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 16.1 SO max 25.3 Libeccio 74 % 1014 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 22.6 SO max 31.4 Libeccio 61 % 1016 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 23.3 SO max 33.2 Libeccio 52 % 1016 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 15.9 SSO max 26.1 Libeccio 59 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 14.1 S max 16.9 Ostro 66 % 1018 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° Assenti 13.4 S max 13.6 Ostro 57 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.