Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 20 marzo

Mercoledì 20 Marzo a Palermo si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto miti. La giornata inizierà con cielo sereno e poche nuvole, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5-6%. Le temperature si manterranno intorno ai +12-13°C durante la notte e saliranno gradualmente durante la mattina, raggiungendo i +17-18°C verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero coprire fino al 66% del cielo. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +16-17°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0-5%.

I venti soffieranno prevalentemente da sud, sud-est e sud-ovest, con intensità variabili tra i 2 e i 6 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-90%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere piuttosto costanti e una copertura nuvolosa che potrebbe variare leggermente. Tuttavia, non sono previste variazioni meteorologiche significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Marzo a Palermo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.9 SSE max 4 Scirocco 87 % 1017 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 6.3 SSO max 5.5 Libeccio 83 % 1018 hPa 7 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 75 % 1019 hPa 10 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° Assenti 5.3 NNO max 4.8 Maestrale 68 % 1020 hPa 13 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 7.9 N max 6 Tramontana 71 % 1020 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 4 % 4.6 N max 5.1 Tramontana 79 % 1021 hPa 19 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 2.6 SSE max 3.5 Scirocco 90 % 1022 hPa 22 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 6.1 S max 5.6 Ostro 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 18:20

