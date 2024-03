Meteo Palermo, le previsioni per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano un fine settimana variabile. Si passerà da cielo coperto a nubi sparse e sereno. Le temperature oscilleranno tra +14,6°C e +23,8°C, offrendo un weekend piacevole. Il vento sarà moderato proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità varierà tra il 43% e il 71%. Resta consigliabile rimanere informati per eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 29 Marzo

Nel corso della notte a Palermo, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,8°C, con una percezione di +14,7°C. Il vento soffierà a 12,4km/h provenendo da Sud. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno fino a +16°C, con una percezione di +15,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, portando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,3°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di +15,5°C. Il vento soffierà a 14,4km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 30 Marzo

Durante la notte a Palermo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,6°C, con una percezione di +13,3°C. Il vento sarà piuttosto intenso, con una velocità di 16,7km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +16,6°C, con una percezione di +15,4°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 24,4km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +23,5°C, con una percezione di +23°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 23,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

In serata, si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,3°C, con una percezione di +15,8°C. Il vento soffierà a 18,1km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Domenica 31 Marzo

Nel cuore della notte a Palermo, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,6°C, con una percezione di +15°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature saliranno fino a +15,3°C, con una percezione di +14,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,2km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,8°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, si prevede ancora cielo coperto con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,6°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 12,8km/h provenendo da Sud Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palermo si prospetta con condizioni meteorologiche variabili, passando da cielo coperto a nubi sparse e cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i +14,6°C e i +23,8°C, offrendo un weekend piacevole per godersi la città. Resta sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

