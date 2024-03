Meteo Parma, le previsioni per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 1 Aprile a Parma prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12-13°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà da Sud Est con raffiche fino a 28,5km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2-3mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 95-96%.

Nel pomeriggio, la situazione migliorerà leggermente con nubi sparse e una probabilità di pioggia in diminuzione. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a toccare i +16-17°C, ma il vento potrà ancora essere fastidioso con raffiche fino a 34km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 53-56%, con una pressione atmosferica stabile sui 1002hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che aumenterà leggermente. Le temperature si abbasseranno gradualmente, arrivando a +10-11°C, mentre il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con intensità fino a 34,6km/h. L’umidità aumenterà fino al 80-86%, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno ai 1005-1006hPa.

In conclusione, Lunedì 1 Aprile a Parma si prevede un inizio di giornata piovoso, con miglioramenti nel corso della giornata ma con possibili precipitazioni anche in serata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti moderati e un’umidità che oscillerà tra valori alti e medi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.5° perc. +11.1° 0.51 mm 4.3 SO max 11.5 Libeccio 92 % 1004 hPa 3 pioggia moderata +12.2° perc. +11.9° 3.72 mm 17.4 ESE max 36.7 Scirocco 95 % 1002 hPa 6 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 2.58 mm 12.9 SE max 28.5 Scirocco 96 % 1001 hPa 9 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° prob. 57 % 16.1 S max 38.1 Ostro 69 % 1001 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +16.2° prob. 52 % 15 SSO max 32.3 Libeccio 53 % 1002 hPa 15 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° prob. 23 % 16.5 SSO max 39.2 Libeccio 59 % 1002 hPa 18 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 31 % 9.7 SO max 17.5 Libeccio 73 % 1003 hPa 21 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° prob. 52 % 12.9 OSO max 30.3 Libeccio 80 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:49

