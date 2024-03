Meteo Parma, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Parma prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 32% e il 68%. Le temperature si manterranno intorno ai +6,6°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +14,8°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo un clima piacevole per tutta la giornata.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 7,9km/h e i 9,1km/h, proveniente prevalentemente da est. Nel pomeriggio, la direzione del vento cambierà verso nord – nord est, mantenendo una velocità intorno ai 6km/h. Le raffiche di vento saranno lievi, con intensità che non supererà i 7,7km/h.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 90% nelle prime ore del giorno per poi diminuire leggermente nel corso della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 29 Marzo a Parma indicano una giornata con cielo coperto e temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni, garantendo una giornata asciutta e senza particolari disagi. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° prob. 11 % 2.1 ESE max 3.3 Scirocco 89 % 1010 hPa 4 nubi sparse +7.4° perc. +6.8° prob. 8 % 4.9 SE max 5.7 Scirocco 90 % 1012 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +7.4° prob. 40 % 8.8 E max 17.8 Levante 90 % 1013 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +11° prob. 23 % 7.9 ENE max 10.4 Grecale 85 % 1014 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 3 % 6 NNE max 7.7 Grecale 79 % 1013 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 7.1 NO max 9.6 Maestrale 87 % 1012 hPa 19 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° Assenti 6 NO max 9.2 Maestrale 94 % 1013 hPa 22 cielo coperto +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.4 NO max 7.8 Maestrale 95 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:45

