Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

Le previsioni meteo a Perugia per Giovedì 28 Marzo mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche interessante e mutevole nel corso della giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore, è prevista la presenza di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nelle ore successive, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 74 km/h. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno al 92-93%.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni dovrebbero continuare, seppur con un’intensità variabile, e le raffiche di vento potrebbero mantenersi a livelli elevati, con punte di fino a 73,8 km/h. La pressione atmosferica dovrebbe rimanere stabile intorno ai 1003-1004 hPa.

In serata, la situazione potrebbe migliorare leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e una diminuzione della velocità del vento, che comunque si manterrà a livelli sostenuti. La copertura nuvolosa potrebbe diradarsi leggermente, ma l’umidità resterà comunque elevata intorno all’87-90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Perugia indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere, venti forti e una copertura nuvolosa costante. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione e munirsi di adeguati dispositivi di protezione in caso di necessità. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.3° perc. +2° prob. 15 % 15.8 S max 41.4 Ostro 93 % 1002 hPa 4 nubi sparse +7.6° perc. +3.7° prob. 17 % 26.2 SSO max 50.6 Libeccio 89 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +7.9° perc. +4.2° 0.53 mm 25 S max 58 Ostro 92 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +10.4° perc. +9.8° 0.28 mm 35 SSO max 67.9 Libeccio 90 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +13.1° perc. +12.7° 0.17 mm 46 SSO max 73.8 Libeccio 85 % 1003 hPa 16 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.74 mm 41.2 SO max 66.5 Libeccio 84 % 1006 hPa 19 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° prob. 14 % 19.7 SO max 40.8 Libeccio 87 % 1010 hPa 22 nubi sparse +7.9° perc. +5.9° Assenti 10.9 SSO max 18.4 Libeccio 93 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:35

