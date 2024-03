Meteo Perugia, le previsioni per domani lunedì 18 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Lunedì 18 Marzo mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa varierà tra il 42% e il 100% durante la giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +6,7°C nelle prime ore del mattino, per poi salire fino a +12,6°C nel corso della mattinata. La temperatura percepita sarà simile alla temperatura effettiva, con lievi variazioni.

Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà principalmente da sud, con una velocità che potrà raggiungere i 16,7km/h. Le raffiche di vento saranno presenti, con intensità variabile da una brezza leggera a una brezza vivace. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione della sera quando è prevista una pioggia leggera con una quantità di 0.11mm.

L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 73% e il 96%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alla pioggia prevista per la sera e di essere preparati con l’abbigliamento adeguato. Le condizioni meteo a Perugia per i prossimi giorni sembrano mantenersi simili, con cielo coperto e possibili precipitazioni sparse. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.7° perc. +6.8° Assenti 6.2 SSE max 6.1 Scirocco 94 % 1020 hPa 4 nubi sparse +6.8° perc. +6.1° Assenti 5 SSE max 4.9 Scirocco 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.2° Assenti 5.4 S max 7.4 Ostro 91 % 1019 hPa 10 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 10.9 SSO max 16.7 Libeccio 73 % 1018 hPa 13 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° prob. 29 % 8.7 S max 22.1 Ostro 83 % 1016 hPa 16 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° prob. 27 % 5.3 SSE max 8.2 Scirocco 88 % 1014 hPa 19 cielo coperto +10° perc. +9.5° prob. 8 % 5.8 S max 8.2 Ostro 92 % 1015 hPa 22 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 37 % 4 S max 4.1 Ostro 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 18:23

