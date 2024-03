Meteo Perugia, le previsioni per domani sabato 16 marzo

MeteoWeb

Sabato 16 Marzo a Perugia si prevedono condizioni meteo prevalentemente coperte durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +8,1°C e i +11,8°C, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno al 90%. Il vento soffierà a velocità variabili dai 3 ai 6 km/h, con raffiche leggere.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C. Il vento sarà leggero proveniente da sud.

La mattina il cielo rimarrà coperto, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +10,7°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +11,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 40%, con vento leggero che potrebbe portare a raffiche di vento.

In sera le nuvole inizieranno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che scenderà intorno al 10-15%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +7,9°C. Il vento sarà sempre presente, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia per Sabato 16 Marzo indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature miti e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del vento e alla probabilità di precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Marzo a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.6° perc. +8° Assenti 5.4 S max 5.9 Ostro 89 % 1020 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 7 % 4.1 S max 4.5 Ostro 92 % 1019 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 4 % 3 SSE max 4.1 Scirocco 91 % 1020 hPa 10 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° Assenti 5.7 S max 6.5 Ostro 81 % 1020 hPa 13 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° prob. 33 % 4.7 SSO max 5.2 Libeccio 75 % 1019 hPa 16 cielo coperto +11.8° perc. +11° prob. 38 % 1 SSE max 1.8 Scirocco 75 % 1019 hPa 19 poche nuvole +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.1 N max 3.1 Tramontana 88 % 1021 hPa 22 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.8 N max 4 Tramontana 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 18:21

