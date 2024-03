Meteo Pescara, le previsioni per domani domenica 24 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 24 Marzo a Pescara indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai +14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, ma potrebbero verificarsi precipitazioni leggere con una probabilità intorno al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C.

Nella serata, è prevista un’alta probabilità di piogge leggere, con quantitativi di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.74mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +12°C. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile.

In generale, la giornata di Domenica a Pescara sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, ma sarà consigliabile avere con sé un ombrello per far fronte alle eventuali precipitazioni.

Guardando alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con un aumento delle temperature e un cielo più sereno. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.1° perc. +12.2° Assenti 12.9 SO max 19.7 Libeccio 68 % 1007 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 9.6 O max 14.6 Ponente 65 % 1007 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° Assenti 7.8 OSO max 10.4 Libeccio 64 % 1007 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 0.4 SSE max 4.2 Scirocco 60 % 1007 hPa 13 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° prob. 15 % 23.6 E max 23.7 Levante 69 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +14.1° perc. +13.5° 0.2 mm 16.7 ENE max 16.1 Grecale 75 % 1004 hPa 19 pioggia leggera +12.3° perc. +11.8° 0.74 mm 13 N max 17.5 Tramontana 86 % 1006 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 72 % 13.6 ONO max 29.2 Maestrale 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 18:22

