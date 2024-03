Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Martedì 26 Marzo a Pescara si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto e nubi sparse alternate a piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori compresi tra +11,1°C e +15,9°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud – Sud Est con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 73% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C con una leggera brezza proveniente dal Sud.

Durante la mattina il cielo rimarrà coperto, con piogge leggere attese verso le ore 8:00. Le temperature oscilleranno tra i +12,1°C e i +13,7°C, con venti provenienti dal Sud Est.

Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto, con possibili piogge leggere intorno alle 14:00. Le temperature massime saranno di circa +15,6°C, con venti che aumenteranno di intensità provenendo sempre dal Sud.

In sera le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,1°C con venti che ruoteranno verso Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Pescara si prevedono condizioni variabili con possibili piogge sparse. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.1° perc. +10.1° prob. 1 % 7 SSE max 9.9 Scirocco 69 % 1005 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.3° prob. 11 % 9.4 SSE max 11.2 Scirocco 70 % 1003 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 33 % 10.2 SE max 13.2 Scirocco 69 % 1002 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° prob. 36 % 11.1 ESE max 14.4 Scirocco 72 % 1001 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 32 % 8.5 SE max 14.5 Scirocco 76 % 998 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 50 % 13.8 SE max 19.8 Scirocco 83 % 996 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° prob. 1 % 9.1 SE max 11.9 Scirocco 88 % 997 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.7 O max 6.9 Ponente 87 % 998 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 18:25

