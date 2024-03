Meteo Piacenza, le previsioni per domani sabato 30 marzo

MeteoWeb

Sabato 30 Marzo a Piacenza si prevedono condizioni meteo instabili e piovose per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 95-100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. Nel corso della mattinata, la velocità del vento aumenterà, con raffiche fino a 35 km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità sarà elevata, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1009hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche peggioreranno, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature massime saranno intorno ai +15°C, ma la percezione sarà più fredda a causa del vento e della pioggia. La velocità del vento aumenterà fino a 50 km/h, con raffiche che potranno superare i 60 km/h. L’umidità sarà molto alta, intorno all’85-90%, e la pressione atmosferica inizierà a diminuire, attestandosi intorno ai 1005-1007hPa.

In serata la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni moderate e forti. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +12°C, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dal vento e dalle forti piogge. La velocità del vento si manterrà elevata, con raffiche fino a 60 km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità resterà molto alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo sotto i 1000hPa.

In conclusione, per Sabato 30 Marzo a Piacenza ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge persistenti, venti forti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo nei prossimi giorni a Piacenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 1 % 3.1 NNO max 4.7 Maestrale 94 % 1011 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.1° prob. 1 % 6.3 ESE max 21.6 Scirocco 94 % 1009 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +11.2° Assenti 12.7 ESE max 32.2 Scirocco 94 % 1009 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 24.5 ESE max 34.6 Scirocco 84 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.14 mm 28 E max 32.1 Levante 81 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.61 mm 33.9 E max 55.3 Levante 88 % 1003 hPa 19 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.36 mm 37.2 E max 60.9 Levante 92 % 1001 hPa 22 forte pioggia +10.6° perc. +10.1° 4.88 mm 8.4 S max 16.2 Ostro 91 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:49

