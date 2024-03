Meteo Prato, le previsioni per domani lunedì 18 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Prato per Lunedì 18 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si aggirano intorno al 100% durante la mattina e il pomeriggio, diminuendo leggermente verso sera.

Le temperature si manterranno abbastanza stabili durante l’arco della giornata, con valori compresi tra i +10,1°C e i +12,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, con valori che varieranno tra i +9,6°C e i +11,9°C.

I venti soffieranno principalmente da direzione Sud, con una velocità che varierà tra i 2,1km/h e i 5,4km/h. Le raffiche di vento saranno piuttosto contenute, con valori che non supereranno i 9,8km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una umidità che si manterrà elevata, intorno al 90%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle temperature fresche e alla presenza costante di nuvole. Non sono previste precipitazioni, quindi non ci saranno particolari disagi legati al maltempo.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Prato, sembra che le condizioni rimarranno stabili con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Marzo a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.7° Assenti 1.8 OSO max 2.7 Libeccio 92 % 1020 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 SSO max 3.3 Libeccio 93 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° Assenti 3 S max 5.3 Ostro 88 % 1018 hPa 10 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.4 SSO max 9.8 Libeccio 82 % 1017 hPa 13 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 4 % 2.7 SSO max 6.8 Libeccio 86 % 1016 hPa 16 cielo coperto +12° perc. +11.6° Assenti 1.6 ONO max 3.5 Maestrale 87 % 1015 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 1.1 N max 1.5 Tramontana 87 % 1015 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.6 NNE max 3.6 Grecale 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 18:28

