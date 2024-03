Meteo Prato, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano precipitazioni e venti intensi, soprattutto nella giornata di Mercoledì 27 Marzo. Le temperature si manterranno intorno ai +8,7°C nella notte di Lunedì, salendo fino a +17,2°C nel pomeriggio. Martedì e Mercoledì sono previste piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 25 Marzo

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,7°C, con una percezione termica simile. I venti soffieranno a 4,6km/h provenienti da Nord – Nord Est, con raffiche di vento alla stessa intensità. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità sarà dell’87% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno al 3%. Le temperature saliranno fino a +14,1°C, percepite come +13°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 4km/h provenienti da Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione di 1009hPa.

Pomeriggio: Le nubi sparse copriranno il cielo al 29%. Le temperature massime saranno di +17,2°C, con una percezione di +15,9°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 5,1km/h da Sud. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 34% con una pressione di 1007hPa.

Sera: Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +11,6°C, percepite come +10,6°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 1,5km/h provenienti da Est. Si registreranno precipitazioni di 0.16mm, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Martedì 26 Marzo

Notte: La pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,5°C, con una percezione termica di +10,6°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 4,6km/h da Nord Est. Si registreranno precipitazioni di 0.12mm, con un’umidità del 74% e una pressione di 1005hPa.

Mattina: Il cielo sarà coperto al 100% con pioggia leggera. Le temperature massime saranno di +12,9°C, percepite come +12,2°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 8,7km/h da Nord – Nord Est. Si prevedono precipitazioni di 0.9mm, con un’umidità del 90% e una pressione di 997hPa.

Pomeriggio: Le precipitazioni continueranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,7°C, con una percezione di +11,3°C. I venti saranno moderati, con una velocità di 7,5km/h da Nord – Nord Est. Si prevedono precipitazioni di 0.48mm, con un’umidità del 90% e una pressione di 997hPa.

Sera: La pioggia leggera persiste con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +12,8°C, percepite come +12,6°C. I venti saranno intensi, con una velocità di 6,3km/h da Sud – Sud Est. Si registreranno precipitazioni di 0.4mm, con un’umidità del 96% e una pressione atmosferica di 996hPa.

Mercoledì 27 Marzo

Notte: La pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,9°C, con una percezione termica di +12,7°C. I venti saranno forti, con una velocità di 31km/h provenienti da Sud. Si prevedono precipitazioni di 0.16mm, con un’umidità del 94% e una pressione di 996hPa.

Mattina: Le precipitazioni si intensificheranno con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +12,6°C, percepite come +12,4°C. I venti saranno forti, con una velocità di 12,9km/h da Sud. Si prevedono precipitazioni di 1.66mm, con un’umidità del 92% e una pressione di 994hPa.

Pomeriggio: La pioggia diventerà forte con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,7°C, con una percezione di +10,2°C. I venti saranno intensi, con una velocità di 7,5km/h da Ovest – Sud Ovest. Si prevedono precipitazioni di 1.24mm, con un’umidità dell’92% e una pressione di 994hPa.

Sera: Le precipitazioni continueranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +9,1°C, percepite come +6°C. I venti saranno forti, con una velocità di 22km/h da Sud Ovest. Si registreranno precipitazioni di 0.22mm, con un’umidità dell’85% e una pressione di 1000hPa.

Giovedì 28 Marzo

Notte: La pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,6°C, con una percezione termica di +6,4°C. I venti saranno forti, con una velocità di 24,9km/h provenienti da Sud Ovest. Si prevedono precipitazioni di 0.18mm, con un’umidità dell’85% e una pressione di 1000hPa.

Mattina: Le nubi sparse copriranno il cielo al 50%. Le temperature massime saranno di +9,6°C, con una percezione di +6,6°C. I venti saranno forti, con una velocità di 23km/h da Sud Ovest. Si prevede una probabilità del 17% di precipitazioni, con un’umidità dell’86% e una pressione di 1000hPa.

Pomeriggio: Le nubi sparse continueranno a coprire il cielo al 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,3°C, con una percezione di +6,7°C. I venti saranno freschi, con una velocità di 18,8km/h da Sud – Sud Ovest. Si prevede una probabilità del 17% di precipitazioni, con un’umidità dell’88% e una pressione di 1000hPa.

Sera: Le nubi sparse si manterranno con una copertura nuvolosa al 82%. Le temperature scenderanno a +9,9°C, percepite come +7,4°C. I venti saranno forti, con una velocità di 18,8km/h da Sud – Sud Ovest. Si prevede una probabilità del 9% di precipitazioni, con un’umidità dell’86% e una pressione di 1000hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e ai venti intensi, soprattutto nella giornata di Mercoledì 27 Marzo. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.