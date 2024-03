Meteo Ravenna, le previsioni per domani domenica 17 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ravenna per Domenica 17 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza leggera e un’umidità intorno al 80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1020hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che raggiungeranno i +15°C. Il vento soffierà leggero da Est – Sud Est, con un’umidità intorno al 70%.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Sud – Sud Est, e l’umidità si attesterà intorno al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Marzo a Ravenna indicano una giornata con cielo coperto e temperature piuttosto miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Ravenna nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Marzo a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° Assenti 4.6 OSO max 4.8 Libeccio 86 % 1022 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.7 O max 4.9 Ponente 88 % 1022 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.7 OSO max 2.9 Libeccio 82 % 1023 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 3.3 NE max 2.1 Grecale 69 % 1023 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 9.1 E max 6.6 Levante 63 % 1022 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 10.5 ESE max 12.5 Scirocco 71 % 1021 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 9 SE max 9.9 Scirocco 75 % 1021 hPa 22 cielo coperto +12° perc. +11.3° Assenti 5.6 S max 6 Ostro 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 18:23

