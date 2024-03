Meteo Ravenna, le previsioni per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Ravenna si prevedono condizioni meteo instabili con precipitazioni e venti sostenuti. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai +10°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +13°C. Nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature in calo fino a +9°C. La situazione non migliorerà in serata, con cielo coperto e venti forti che potranno raggiungere i 57km/h.

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Marzo a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e venti sostenuti. Le temperature oscilleranno tra i +9°C e i +14°C, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90%. La pressione atmosferica si attesterà sui 995hPa.

Considerando le previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto. Per i prossimi giorni a Ravenna si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare le previsioni del tempo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 3 % 2.4 SE max 2.9 Scirocco 93 % 997 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 6 % 9.1 ESE max 14.9 Scirocco 91 % 996 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +13° prob. 22 % 22.3 SE max 34.9 Scirocco 85 % 994 hPa 10 pioggia moderata +13° perc. +12.7° 1.44 mm 25.5 ESE max 33.3 Scirocco 91 % 993 hPa 13 pioggia leggera +13.9° perc. +13.7° 0.26 mm 18.9 SSE max 33.7 Scirocco 87 % 991 hPa 16 pioggia moderata +9.8° perc. +7.4° 1.55 mm 17.9 OSO max 32.8 Libeccio 85 % 992 hPa 19 nubi sparse +10° perc. +6.8° Assenti 27 OSO max 46.3 Libeccio 72 % 995 hPa 22 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 30.3 OSO max 54.7 Libeccio 70 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.