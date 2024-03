Meteo Ravenna, le previsioni per domani sabato 23 marzo

MeteoWeb

Sabato 23 Marzo a Ravenna si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +15°C. La brezza leggera proveniente dal Sud Ovest favorirà una sensazione di piacevole tepore.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature massime saranno di circa +19°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di fino a 45 km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C. Il vento fresco proveniente sempre da Ovest – Sud Ovest potrebbe accentuare la sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 23 Marzo a Ravenna prevedono una giornata piacevole, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai venti che potrebbero risultare moderatamente forti, soprattutto nel pomeriggio. Resta comunque esclusa la possibilità di precipitazioni, garantendo una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Marzo a Ravenna

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 6.7 S max 6.9 Ostro 72 % 1015 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° Assenti 8.2 S max 8.2 Ostro 71 % 1013 hPa 7 poche nuvole +13.5° perc. +12.7° Assenti 9 SO max 15.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 10 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 24 OSO max 33.7 Libeccio 51 % 1011 hPa 13 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 32.5 OSO max 41.4 Libeccio 51 % 1009 hPa 16 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 26.2 OSO max 45.6 Libeccio 58 % 1006 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +14.7° Assenti 29.1 OSO max 52.7 Libeccio 64 % 1007 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +13.4° Assenti 27 OSO max 45.4 Libeccio 63 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 18:30

