Meteo Rimini, le previsioni per domani domenica 24 marzo

Le previsioni meteo a Rimini per Domenica 24 Marzo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio la pioggia diventerà più intensa, per poi attenuarsi verso sera.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà del 99% con temperature che si aggireranno intorno ai +12°C. La velocità del vento sarà di circa 10,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia diventerà più consistente con una copertura nuvolosa intorno all’85%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 11,6km/h provenienti da Nord Est. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, la situazione migliorerà con poche nuvole e una probabilità di pioggia molto bassa intorno al 21%. Le temperature si attesteranno sui +10°C con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà del 84% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In conclusione, Domenica 24 Marzo a Rimini si prevede una giornata con piogge intermittenti, in particolare durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° prob. 4 % 11.7 SO max 18.2 Libeccio 71 % 1007 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° prob. 5 % 10.5 OSO max 16.5 Libeccio 67 % 1007 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° prob. 2 % 10.9 NNO max 13.2 Maestrale 75 % 1007 hPa 10 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° prob. 6 % 7.8 N max 8.6 Tramontana 73 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +12.6° perc. +11.9° 0.42 mm 10.5 NNE max 10.6 Grecale 74 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +12° perc. +11.3° 0.39 mm 7.5 NNE max 9.8 Grecale 77 % 1006 hPa 19 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° prob. 7 % 9.3 N max 11.3 Tramontana 84 % 1008 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° prob. 1 % 6.6 NO max 9.1 Maestrale 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:30

