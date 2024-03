Meteo Roma, le previsioni per domani martedì 19 marzo

MeteoWeb

Martedì 19 Marzo a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da cambio repentino delle condizioni meteo. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 51% e l’86%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C con una leggera brezza proveniente da nord. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i +19°C intorno alle ore 11:00 con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 6%.

Nel pomeriggio, tuttavia, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente con l’arrivo di nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 59% e l’91%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, ma si percepiranno leggermente più basse a causa della presenza delle nuvole. Il vento soffierà da sud-ovest con raffiche leggere, mentre la probabilità di precipitazioni sarà intorno al 4%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa del 100% e temperature che scenderanno gradualmente fino ai +12°C. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni, e l’umidità si manterrà intorno all’83-85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 19 Marzo a Roma indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche con un inizio di giornata soleggiato seguito da un aumento delle nuvole nel pomeriggio e una completa copertura nuvolosa in serata. Le temperature si manterranno miti, con massime intorno ai +19°C e minime intorno ai +12°C. Si consiglia di prestare attenzione ai repentini cambiamenti del meteo e di essere preparati a fronteggiare variazioni climatiche nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Marzo a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 2 % 4.8 NNE max 7.8 Grecale 91 % 1013 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.8° prob. 2 % 6.9 N max 10.5 Tramontana 92 % 1012 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 8.2 NNE max 14 Grecale 85 % 1013 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 3.4 ESE max 7.4 Scirocco 62 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 8.6 SO max 7 Libeccio 56 % 1014 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° prob. 15 % 11.5 SO max 14.9 Libeccio 69 % 1015 hPa 19 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 0.8 S max 1.2 Ostro 82 % 1017 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.2 NNE max 4 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 18:24

