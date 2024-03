Meteo Roma, le previsioni per domani mercoledì 13 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 13 Marzo a Roma si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. La mattina inizierà con cielo coperto, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Durante la sera e la notte, il cielo si coprirà nuovamente.

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Marzo a Roma indicano che la temperatura massima sarà di +15,9°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui +7°C durante la notte. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, con valori che varieranno tra i +6,4°C e i +15,2°C.

Durante la giornata, la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10,8km/h. La direzione del vento varierà da Nord a Sud Ovest, mantenendo una prevalenza da Est a Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento delle temperature e un cielo tendenzialmente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Marzo a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.5° perc. +6.8° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 93 % 1017 hPa 4 poche nuvole +7° perc. +6.4° Assenti 5 NNE max 4.8 Grecale 93 % 1017 hPa 7 cielo coperto +9.8° perc. +9.3° Assenti 5.8 NE max 8.4 Grecale 85 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 6.4 S max 6.6 Ostro 67 % 1018 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 12.8 SO max 10.5 Libeccio 66 % 1017 hPa 16 poche nuvole +13.6° perc. +13.1° prob. 4 % 9.2 SO max 10.4 Libeccio 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.4 ONO max 5.4 Maestrale 95 % 1019 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +7.9° Assenti 5.8 N max 5.4 Tramontana 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.