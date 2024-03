Meteo Sassari, le previsioni per domani giovedì 28 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Sassari mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero persistere con intensità variabile. Durante la sera, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a una copertura nuvolosa più leggera.

Nel dettaglio, la mattina a Sassari inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai +13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 36km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 58,2km/h. L’umidità sarà intorno all’89% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con temperature che oscilleranno intorno ai +15,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 38,1km/h, e le raffiche potranno raggiungere i 57,6km/h. L’umidità sarà intorno all’87% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante la sera, le nubi sparse lasceranno spazio a una copertura nuvolosa più leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,8°C. Il vento sarà più moderato, proveniente da Sud con una velocità di 11,7km/h. L’umidità sarà del 95% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 28 Marzo a Sassari indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno nella media stagionale. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 28 Marzo a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° prob. 63 % 27.5 SSO max 57.3 Libeccio 84 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.11 mm 33.6 SSO max 55.5 Libeccio 92 % 1004 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° prob. 33 % 36.3 SSO max 60.5 Libeccio 89 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.25 mm 36.3 SO max 56.8 Libeccio 86 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.56 mm 38.1 OSO max 57.6 Libeccio 87 % 1010 hPa 16 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 61 % 24.4 OSO max 44 Libeccio 81 % 1012 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +12.4° Assenti 14.3 SSO max 34.3 Libeccio 96 % 1013 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10.8° Assenti 11.6 SSE max 16.1 Scirocco 94 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.