Meteo Torino, le previsioni per domani lunedì 1 aprile

MeteoWeb

Lunedì 1 Aprile a Torino si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni e copertura nuvolosa che influenzeranno la giornata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registrerà una forte pioggia con una temperatura di +9,3°C e una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente, passando a pioggia moderata e poi a pioggia leggera verso le prime ore del mattino.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora coperto con una probabilità di precipitazioni intorno all’80%. Tuttavia, nel corso della mattinata, il tempo migliorerà, e si avrà cielo sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a aumentare, portando a una copertura nuvolosa intorno all’80%. Possibili piogge leggere potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio.

In serata, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da nubi sparse con una probabilità di precipitazioni in calo. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, per i prossimi giorni a Torino si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Lunedì 1 Aprile a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +9.3° perc. +7.9° 5.44 mm 9.6 NO max 17.9 Maestrale 97 % 1000 hPa 3 pioggia leggera +8.4° perc. +7.3° 0.63 mm 7.3 OSO max 15.6 Libeccio 95 % 998 hPa 6 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 80 % 4.2 SO max 6.8 Libeccio 93 % 999 hPa 9 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° prob. 15 % 7 NE max 8.3 Grecale 77 % 1000 hPa 12 poche nuvole +15.1° perc. +14.3° prob. 39 % 6.3 NNE max 7.3 Grecale 64 % 1001 hPa 15 pioggia leggera +15.8° perc. +14.9° 0.24 mm 2.4 NNO max 7.2 Maestrale 58 % 1001 hPa 18 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° prob. 58 % 6.3 N max 8.6 Tramontana 74 % 1003 hPa 21 nubi sparse +9° perc. +8.2° prob. 14 % 6.9 ONO max 8.1 Maestrale 75 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 20:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.