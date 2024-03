Meteo Torino, le previsioni per domani lunedì 25 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Torino per Lunedì 25 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma nel corso della giornata le nubi aumenteranno progressivamente fino a coprire completamente il cielo nel pomeriggio e nella serata.

Nella mattina di Lunedì, a partire dalle prime ore, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +6°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno radicalmente con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +13°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente inferiore a causa del vento proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 35% e la pressione atmosferica scenderà a 1007hPa.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno per tutta la notte. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C con un aumento dell’intensità del vento proveniente da Nord Ovest. L’umidità raggiungerà il 81% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torino indicano un Lunedì instabile con un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Marzo a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.3 NNO max 4.8 Maestrale 46 % 1008 hPa 4 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.1 ONO max 2.3 Maestrale 46 % 1009 hPa 7 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 0.9 ENE max 1.5 Grecale 47 % 1009 hPa 10 nubi sparse +11.8° perc. +10° Assenti 5 ENE max 6.3 Grecale 37 % 1009 hPa 13 cielo coperto +13.5° perc. +11.8° Assenti 8.1 ENE max 6.7 Grecale 35 % 1007 hPa 16 cielo coperto +12.9° perc. +11.4° Assenti 6.3 NE max 5.8 Grecale 44 % 1006 hPa 19 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° prob. 51 % 5.1 NNE max 7.3 Grecale 58 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +8.6° perc. +6.9° 0.29 mm 10.5 NO max 15.2 Maestrale 75 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 18:51

