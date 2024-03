Meteo Torino, le previsioni per domani martedì 12 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Marzo a Torino prevedono una giornata all’insegna della variabilità delle condizioni atmosferiche. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe comparire verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio il cielo si manterrà per lo più sereno, con poche nuvole sparse e temperature gradevoli. La sera, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature in leggero calo rispetto al pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale di copertura del 83%, e le temperature si attesteranno intorno ai +9°C. Le prime ore del mattino vedranno il cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%, e temperature che si manterranno intorno ai +5°C. Man mano che la giornata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai +15°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si registreranno durante la notte con valori intorno ai +9°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione prevalente da Ovest a Nord Ovest.

In base alla situazione attuale, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torino indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli generalmente sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Marzo a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 4.1 ONO max 4 Maestrale 69 % 1010 hPa 4 cielo sereno +5.8° perc. +4.6° Assenti 6.2 O max 5.8 Ponente 66 % 1011 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.1 O max 3.7 Ponente 64 % 1013 hPa 10 poche nuvole +12.2° perc. +10.7° Assenti 2.3 S max 3.2 Ostro 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +15.2° perc. +13.8° Assenti 4.7 SE max 3.9 Scirocco 39 % 1013 hPa 16 cielo sereno +15.1° perc. +13.8° Assenti 1.7 ESE max 1.9 Scirocco 45 % 1013 hPa 19 cielo coperto +11.5° perc. +10.1° Assenti 3.3 NO max 3.1 Maestrale 55 % 1015 hPa 22 cielo coperto +9.7° perc. +9.1° Assenti 6.3 NO max 6.2 Maestrale 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.