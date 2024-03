Meteo Torino, le previsioni per il weekend

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Torino, si avrà un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Dopo un inizio con nubi sparse e temperature gradevoli, il sabato porterà piogge leggere e un aumento del vento. La domenica, invece, vedrà il ritorno del sereno con temperature più fresche. Entrambi i giorni saranno influenzati dal vento, che sarà un elemento da considerare per le attività all’aperto.

Venerdì 22 Marzo

Nel corso della notte a Torino, si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una percezione di 10°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 7,2km/h.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature saliranno fino a 14,6°C, con una percezione di 14°C. Il vento sarà orientato a Est – Nord Est con una velocità di 5,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i 18,5°C, percepiti come 17,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 3,4km/h.

In serata, il quadro meteorologico non cambierà, con un cielo coperto al 100% e temperature intorno ai 13,6°C, con una percezione di 13,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est a 2,7km/h.

Sabato 23 Marzo

Durante la notte a Torino, il cielo sarà coperto al 94% con temperature attorno ai 12,7°C, percepite come 12,2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 3,7km/h.

La mattina vedrà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature saliranno fino a 15,7°C, con una percezione di 15,2°C. Il vento sarà orientato a Sud – Sud Est con una velocità di 5,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i 19,1°C, percepiti come 18,4°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Sud a 14km/h.

In serata, si prevede un cielo sereno al 0% con temperature intorno agli 11°C, percepite come 9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 39,5km/h.

Domenica 24 Marzo

Durante la notte a Torino, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno agli 8,7°C, percepite come 7,4°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Ovest a 15,8km/h.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature che saliranno fino a 10,6°C, percepiti come 8,9°C. Il vento sarà orientato a Est – Nord Est con una velocità di 10,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 13,6°C, percepiti come 12,1°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est a 5,6km/h.

In serata, si prevede un cielo sereno al 7% con temperature intorno ai 10°C, percepite come 10°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est a 4,6km/h.

In conclusione, il fine settimana a Torino si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con nubi sparse e temperature gradevoli, si passerà a un sabato con piogge leggere e un aumento del vento. La domenica, invece, sarà caratterizzata da un ritorno del sereno e temperature più fresche rispetto al sabato. Sia sabato che domenica, il vento sarà un elemento da tenere in considerazione per chiunque voglia pianificare attività all’aperto.

