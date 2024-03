Meteo Trento, le previsioni per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trento per Martedì 26 Marzo prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili. La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 97-98%, con umidità che si manterrà intorno al 65-76%. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile tra i 5-6 km/h.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili, con piogge che potrebbero intensificarsi. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, con umidità che raggiungerà il 91%. La pressione atmosferica sarà intorno ai 1002-1004hPa. Il vento sarà sempre da Sud Est con intensità tra i 6-8 km/h.

La situazione meteorologica tenderà a peggiorare verso la sera, con piogge moderate che potrebbero persistere per tutta la notte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +9°C, con umidità che raggiungerà il 96-98%. Le precipitazioni potrebbero raggiungere valori intorno ai 2mm. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con intensità tra i 4-6 km/h.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare una giornata caratterizzata da piogge e temperature fresche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche a Trento nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Marzo a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 3 ESE max 3.4 Scirocco 89 % 1007 hPa 4 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.1 ENE max 4.8 Grecale 91 % 1006 hPa 7 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 22 % 2.8 E max 5.1 Levante 70 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +9.8° perc. +9.5° 0.22 mm 5.5 SSE max 7.9 Scirocco 76 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +9.4° perc. +9.4° 0.5 mm 3.3 ESE max 7.3 Scirocco 91 % 1002 hPa 16 pioggia moderata +8.8° perc. +8.8° 1.26 mm 3.7 ESE max 7.6 Scirocco 95 % 1000 hPa 19 pioggia leggera +9° perc. +9° 0.49 mm 2.4 NE max 5.9 Grecale 96 % 999 hPa 22 pioggia moderata +9.2° perc. +9.2° 1.73 mm 2.4 ENE max 4.1 Grecale 97 % 998 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 18:39

