Meteo Trento, le previsioni per domani venerdì 29 marzo

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Trento mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere durante la mattina. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra +4,2°C e +12,5°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevedono nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai +5°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 24% e il 60%, con venti leggeri provenienti prevalentemente da nord.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +6,5°C e i +9°C, con umidità intorno al 93-95%. I venti saranno deboli, con raffiche di bava di vento.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si alzeranno fino a +12,5°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma la copertura nuvolosa sarà ancora alta, intorno al 92-96%.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature stabili intorno ai +9°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 97-99%, e i venti saranno deboli provenienti principalmente da nord.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Trento si prevedono condizioni simili, con cielo nuvoloso e possibili piogge leggere. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori primaverili, con un lieve aumento verso la fine della settimana. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.4 N max 3.4 Tramontana 93 % 1013 hPa 4 nubi sparse +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 NNE max 4 Grecale 93 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +7.1° perc. +7.1° 0.13 mm 4.2 NNE max 7.3 Grecale 93 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +8.1° perc. +8.1° 0.48 mm 0.9 NNE max 6.1 Grecale 95 % 1016 hPa 13 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° prob. 27 % 0.7 ESE max 4.5 Scirocco 91 % 1015 hPa 16 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° prob. 12 % 5 N max 6.6 Tramontana 95 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 3.6 NNO max 5 Maestrale 99 % 1015 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 1.3 NNE max 4 Grecale 98 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:43

